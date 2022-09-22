В белом платье с флористической перфорацией: Джилл Байден в нежном образе встретилась с испанской королевой

Первая леди США выбрала для своего выхода наряд от уругвайского бренда Gabriela Hearst.

Джилл Байден встретилась с королевой Испании Летицией, прибывшей с официальным визитом в США. Они посетили Колумбийский университет в Нью-Йорке.

Королева Летиция и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там они выступили с речами и встретились с больным раком мужчиной.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для встречи первая леди выбрала белое платье миди от уругвайского бренда Gabriela Hearst с флористической перфорацией. Талию Байден подчеркнула тонким ремешком.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Наряд Джилл дополнила бежевыми слингбэками на шпильках от Valentino с логотипом бренда.

Укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и золотые украшения завершили нежный образ первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Королева Летиция была одета в кремовое платье-рубашку Ralph Lauren с плиссированной юбкой, которое сочетала с коричневыми босоножками на шпильках от Magrit.

Королева Летиция и Джилл Байден / Фото: Associated Press

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