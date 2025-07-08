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В белом платье с кожаными акцентами: Брижит Макрон в красивом аутфите появилась в Великобритании
Первая леди Франции сопровождает мужа-президента во время государственного визита в Лондон.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон прибыли с официальным визитом в Великобританию. На базе ВВС Нортголта их встретили принц и принцесса Уэльские.
После этого президентские супруги Франции поехали в Виндзорский замок на торжественный прием к королю Чарльзу и королеве Камилле.
В этот день первая леди продемонстрировала красивый образ в закрытом белом платье с рукавами три четверти, в котором она выглядела стройно. Наряд имел асимметричную линию с декоративными пуговицами и акцентные бежевые кожаные детали на поясе.
Аутфит Брижит дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках и золотым клатчем-футляром с цветочным орнаментом.
Она сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки — часами с кремовым ремешком с крокодиловым тиснением, деликатным золотым браслетом с жемчугом и бриллиантовым кольцом.
Напомним, Брижит Макрон продемонстрировала в Нидерландах лук в изумрудном платье с кожаным поясом.