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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом платье с кожаными акцентами: Брижит Макрон в красивом аутфите появилась в Великобритании

Первая леди Франции сопровождает мужа-президента во время государственного визита в Лондон.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон и король Чарльз

Брижит Макрон и король Чарльз / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон прибыли с официальным визитом в Великобританию. На базе ВВС Нортголта их встретили принц и принцесса Уэльские.

Эммануэль и Брижит Макроны, принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны, принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны, принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны, принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

После этого президентские супруги Франции поехали в Виндзорский замок на торжественный прием к королю Чарльзу и королеве Камилле.

Эммануэль и Брижит Макроны, принц и принцесса Уэльские, король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны, принц и принцесса Уэльские, король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В этот день первая леди продемонстрировала красивый образ в закрытом белом платье с рукавами три четверти, в котором она выглядела стройно. Наряд имел асимметричную линию с декоративными пуговицами и акцентные бежевые кожаные детали на поясе.

Эммануэль и Брижит Макроны и король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макроны и король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Аутфит Брижит дополнила бежевыми остроносыми туфлями на шпильках и золотым клатчем-футляром с цветочным орнаментом.

Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press

Она сделала элегантную прическу, макияж смоки-айс, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки — часами с кремовым ремешком с крокодиловым тиснением, деликатным золотым браслетом с жемчугом и бриллиантовым кольцом.

Брижит Макрон и король Чарльз / © Associated Press

Брижит Макрон и король Чарльз / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон продемонстрировала в Нидерландах лук в изумрудном платье с кожаным поясом.

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