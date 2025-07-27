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В белом платье с лентой и в шляпе: королева Камилла посетила любимые скачки своей свекрови
Супруга короля Чарльза посетила любимые скачки покойной королевы Елизаветы II.
Королева Камилла была запечатлена фотографами на скачках имени короля Георга VI на ипподроме Аскот, том самом, где ранее этим летом уже проходили другие конные соревнования, на которых Ее Величество также присутствовала.
Камилла приехала на ипподром в белом платье А-силуэта с небольшим V-образным вырезом на декольте и лентой на подоле, дополнив наряд широкополой шляпой кремового цвета и туфлями на каблуках в тон. У королевы была красивая укладка и макияж, на шее ее новая любимая подвеска с сердцами (предполагаем, что это подарок на день рождения от короля Чарльза), а также еще одна пластинчатая подвеска, которую Камилла носит довольно часто, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки. В руках у Камиллы был маленький плетеный клатч.
Вскоре королева и ее муж король Чарльз отправятся на летний отдых, который они проводят в своих загородных поместьях, а после вся семья соберется в Балморале, в Шотландии.
Недавно, напомним, мы рассказывали, какое любимое хобби у королевы Камиллы в отпуске.