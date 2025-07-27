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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом платье с лентой и в шляпе: королева Камилла посетила любимые скачки своей свекрови

Супруга короля Чарльза посетила любимые скачки покойной королевы Елизаветы II.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла была запечатлена фотографами на скачках имени короля Георга VI на ипподроме Аскот, том самом, где ранее этим летом уже проходили другие конные соревнования, на которых Ее Величество также присутствовала.

Камилла приехала на ипподром в белом платье А-силуэта с небольшим V-образным вырезом на декольте и лентой на подоле, дополнив наряд широкополой шляпой кремового цвета и туфлями на каблуках в тон. У королевы была красивая укладка и макияж, на шее ее новая любимая подвеска с сердцами (предполагаем, что это подарок на день рождения от короля Чарльза), а также еще одна пластинчатая подвеска, которую Камилла носит довольно часто, а в ушах были жемчужные серьги-висюльки. В руках у Камиллы был маленький плетеный клатч.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Вскоре королева и ее муж король Чарльз отправятся на летний отдых, который они проводят в своих загородных поместьях, а после вся семья соберется в Балморале, в Шотландии.

Недавно, напомним, мы рассказывали, какое любимое хобби у королевы Камиллы в отпуске.

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