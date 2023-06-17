В белом платье с морским воротником: принцесса Шарлотта очаровала красивым луком на торжественном событии

Единственная дочь Кейт и Уильяма Уэльских в красивом платье появилась на параде в честь своего дедушки – короля Чарльза III.

Принцесса Шарлотта вместе со своими родителями, братьями и другими членами королевской семьи посетила парад Trooping The Color, состоявшийся в Лондоне в честь официального дня рождения короля Чарльза III.

Фотографы запечатлели, как Шарлотта ехала на мероприятие в карете с мамой – принцессой Уэльской, бабушкой – королевой Камиллой и братьями – Джорджем и Луи.

Королева Камилла, принцесса Уэльская, принцесса Шарлотта, принцы Джордж и Луи / Фото: Associated Press

Принцесса Шарлотта с братьями / Фото: Associated Press

8-летняя принцесса выглядела красиво и очень мило. На ней было белое платье с воротником в морском стиле с красными линиями, красным бантом и пуговицами. Красные акценты в наряде Шарлотты выглядели гармонично с красными галстуками ее братьев. На девочке также были белые туфли от бренда Papouelli.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Образ принцессы дополнила аккуратная прическа с низким пучком и плетением.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Во время мероприятия Шарлотта вела себя очень хорошо. На балконе девочка приветствовала британцев, махая им рукой. Кстати, принцесса Шарлотта всегда демонстрирует хорошие манеры и является великолепной маминой копией.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Напомним, принцесса Уэльская Кейт на парад надела зеленое платье от бренда Andrew Gn dresses, декорированное украшениями из драгоценных камней.

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