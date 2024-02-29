В белом платье с национальными мотивами: красивая королева Рания на мероприятии с семьей

Королева Рания поддерживает своего супруга и сына на всех важных мероприятиях.

Ее Величество уже вернулась из Катара, где посетила саммит Web Summit Qatar в качестве приглашенного спикера.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Вместе с Его Величеством королем Абдаллой II и их старшим сыном наследным принцем Хусейном, они посетили Акабу, чтобы почтить память замечательного народа Акабы в рамках мероприятий, посвященных серебряному юбилею восшествия Его Величества на престол и вступления в должность его конституционных полномочий.

Снимком Рания поделилась традиционно в своем блоге в Instagram.

В этот день на королеве было белое платье с национальными мотивами и с черным поясом на талии, волосы она собрала сзади и надела серьги-висюльки. Король был облачен в черный костюм и голубую рубашку, а кронпринц Хусейн в белую рубашку и черные брюки и арафатку (традиционный в Иордании головной убор для мужчин).

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