В белом платье с пикантным декольте: Мелания Трамп на свадьбе своей падчерицы

Мелания продемонстрировала образ греческой богини на свадебной церемонии Тиффани Трамп.
Мелания Трамп сопровождала своего мужа Дональда Трампа на свадьбе его младшей дочери Тиффани Трамп, вышедшей замуж за ливанского миллиардера Майкла Булоса.
На свадьбу падчерицы Мелания надела белое длинное платье с пикантным декольте. Талию она подчеркнула темным ремешком. Волосы миссис Трамп уложила в локоны и сделала макияж смоки-айс. В таком образе она была похожа на греческую богиню.
На Daily Mail появилось видео, как Мелания танцует медленный танец с Дональдом под песню Фрэнка Синатры Strangers in the Night.
Напомним, невеста Тиффани Трамп шла под венец в роскошном пышном платье с длинными рукавами от Elie Saab, расшитом кристаллами, бисером и пайетками.
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