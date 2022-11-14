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В белом платье с пикантным декольте: Мелания Трамп на свадьбе своей падчерицы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
609
Время на прочтение
1 мин
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В белом платье с пикантным декольте: Мелания Трамп на свадьбе своей падчерицы

Мелания Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Мелания продемонстрировала образ греческой богини на свадебной церемонии Тиффани Трамп.

Мелания Трамп сопровождала своего мужа Дональда Трампа на свадьбе его младшей дочери Тиффани Трамп, вышедшей замуж за ливанского миллиардера Майкла Булоса.

На свадьбу падчерицы Мелания надела белое длинное платье с пикантным декольте. Талию она подчеркнула темным ремешком. Волосы миссис Трамп уложила в локоны и сделала макияж смоки-айс. В таком образе она была похожа на греческую богиню.

Мелания Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Мелания Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На Daily Mail появилось видео, как Мелания танцует медленный танец с Дональдом под песню Фрэнка Синатры Strangers in the Night.

Напомним, невеста Тиффани Трамп шла под венец в роскошном пышном платье с длинными рукавами от Elie Saab, расшитом кристаллами, бисером и пайетками.

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Дата публикации
Просмотры
609
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