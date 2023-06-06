В белом платье с поясом: королева Летиция подчеркнула бронзовый загар красивым образом

Платье, в котором появилась на публике королева, не новинка в ее гардеробе, ведь ранее она его уже носила.

Во вторник, 6 июня, королева Испании Летиция председательствовала на заседании попечительского совета Молодежного фонда FAD и представила исследование о видеоиграх и молодежи.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На встречу, состоявшуюся в Мадриде, королева пришла в элегантном белом платье миди от своего любимого бренда Massimo Dutti. У платья были рукава три четверти, элегантный пояс, который она завязала на талии в бант, и кружевные вставки по всей длине.

Оттенок наряда отлично оттенял бронзовый загар Летиции, а сочетала она его с коричневой сумкой на короткой ручке от Carolina Herrera и туфлями от Magrit с ремешками крест-накрест. Из украшений Летиция выбрала простые золотые серьги и кольцо итальянской фирмы Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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