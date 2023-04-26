В белом платье с разрезом и голубых лодочках: красивая королева Летиция посетила конференцию

Королева Испании сегодня исполняла свои королевские обязанности, а мы рассматриваем ее новый образ.

50-летняя Летиция посетила конференцию "Табак или здоровье" во Дворце Конгрессов Ифема в Мадриде. На мероприятие она приехала в белоснежном платье с длинными рукавами, поясом на талии и небольшим разрезом спереди. Наряд, предположительно, был сшит дворцовым портным. К наряду Летиция подобрала голубые туфли-лодочки на каблуках и клатч им в тон от бренда Magrit.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также образ Ее Величества дополняло кольцо на ее указательном пальце от бренда Coreterno, о котором мы рассказывали ранее и аквамариновые серьги от Bulgari.

Летиция распустила волосы и сделала свой классический макияж, а ее ногти традиционно были не покрыты лаком.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Буквально вчера мы видели королеву в розовом платье с V-образным декольте от Lady Pipa, в котором королевская особа приезжала на торжественный прием, организованный королевской четой в Королевском дворце в Мадриде в честь нового лауреата премии Сервантеса.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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