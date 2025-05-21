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В белом платье с синими цветами: принцесса Евгения с сестрой сходила на выставку в Челси
Принцессы Евгения и Беатрис присоединились к королю Чарльзу и королеве Камилла в день открытия выставки цветов в Челси.
В своем Instagram принцесса Евгения поделилась серией фотографий с мероприятия.
Евгения приехала на выставку Сhelsea Flower Show в белое платье с американской проймой и синими цветами от австралийского бренда Rebecca Vallance, обула туфли-мюли Staud Clothing, была в солнцезащитных очках Gentle Monster в белой оправе, а под мышкой держала объемный клатч Flattered.
Ее старшая сестра Беатрис надела в этот день платье миди с цветочным принтом от Vampire’s Wife, а сверху черный жакет, обута принцесса была в синие бархатные туфли на высоких каблуках, а в руках держала синий клатч. Сестры прогуливались по саду, обнявшись.
Напомним, выставку в Челси также посетил Дэвид Бекхэм, он украсил пиджак особой розой и встретился с королевской четой.