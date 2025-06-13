В белом платье с цветами и молочном костюме: принцесса Евгения продемонстрировала два стильных летних лука

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

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Принцесса Йоркская присутствовала на мероприятии Глобального фонда коралловых рифов, а снимками с мероприятия поделилась в своем аккаунте.

«Рада была присутствовать на Конференции ООН по океану. 🌊

Принцесса Евгения и князь Альбер II / © Instagram принцессы Евгении

Для меня большая честь присутствовать на мероприятии Глобального фонда коралловых рифов и быть рядом с теми, кто неустанно трудится ради защиты наших океанов и восстановления жизненно важных морских экосистем. #UNOC #ForTheOcean», — написала принцесса Евгения.

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Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Молодая мать продемонстрировала несколько образов на публике. Евгения облачилась в белом макси-платье с V-образным вырезом на декольте и синими цветами, а также обула золотые туфли на каблуках.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Также принцесса Йоркская надела льняной костюм от Stradivarius с завязкой в тонкую полоску, состоявшего из жилета и широких штанов, а обула белые кроссовки и зеркальные солнцезащитные очки.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

А недавно принцесса показывала, как отдыхала у океана со своими сыновьями, опубликовав фото в купальнике и белых шортах.

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Евгения / © Instagram принцессы Евгении