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В белом платье с цветами и молочном костюме: принцесса Евгения продемонстрировала два стильных летних лука
Принцесса Евгения поделилась приятными новостями в своем блоге в Instagram.
Принцесса Йоркская присутствовала на мероприятии Глобального фонда коралловых рифов, а снимками с мероприятия поделилась в своем аккаунте.
«Рада была присутствовать на Конференции ООН по океану. 🌊
Для меня большая честь присутствовать на мероприятии Глобального фонда коралловых рифов и быть рядом с теми, кто неустанно трудится ради защиты наших океанов и восстановления жизненно важных морских экосистем. #UNOC #ForTheOcean», — написала принцесса Евгения.
Молодая мать продемонстрировала несколько образов на публике. Евгения облачилась в белом макси-платье с V-образным вырезом на декольте и синими цветами, а также обула золотые туфли на каблуках.
Также принцесса Йоркская надела льняной костюм от Stradivarius с завязкой в тонкую полоску, состоявшего из жилета и широких штанов, а обула белые кроссовки и зеркальные солнцезащитные очки.
А недавно принцесса показывала, как отдыхала у океана со своими сыновьями, опубликовав фото в купальнике и белых шортах.