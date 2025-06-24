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В белом платье с цветочными аппликациями: Брижит Макрон в роскошном образе сияла на банкете в Норвегии.
Первая леди Франции с супругом-президентом находится с официальным визитом в Осло.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили банкет в Королевском дворце в Осло, который по случаю их официального визита устроили кронпринц Норвегии Хокон с супругой кронпринцессой Мэтте-Марит.
Фотографы запечатлели, как первую леди приветствовала принцесса Ингрид Александра.
Затем Брижит сфотографировали за столом во время разговора с королем Норвегии Харальдом V.
В этот вечер госпожа Макрон сияла в роскошном вечернем образе. На ней было белоснежное платье макси с сетчатым верхом и рукавами, расшитыми цветочными аппликациями с золотистыми камнями, пайетками и бисером.
Свой аутфит Брижит дополнила элегантной прической и любимым макияжем смоки-айс. В ушах у нее были элегантные серьги с бриллиантами, а на руках – кольца с камнями.
Напомним, Брижит Макрон на музыкальном празднике в Париже предстала в джинсах и двух жакетах.