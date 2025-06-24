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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
650
Время на прочтение
1 мин

В белом платье с цветочными аппликациями: Брижит Макрон в роскошном образе сияла на банкете в Норвегии.

Первая леди Франции с супругом-президентом находится с официальным визитом в Осло.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон

Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили банкет в Королевском дворце в Осло, который по случаю их официального визита устроили кронпринц Норвегии Хокон с супругой кронпринцессой Мэтте-Марит.

Фотографы запечатлели, как первую леди приветствовала принцесса Ингрид Александра.

Брижит Макрон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Брижит Макрон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Затем Брижит сфотографировали за столом во время разговора с королем Норвегии Харальдом V.

Брижит Макрон и король Норвегии Харальд V / © Getty Images

Брижит Макрон и король Норвегии Харальд V / © Getty Images

В этот вечер госпожа Макрон сияла в роскошном вечернем образе. На ней было белоснежное платье макси с сетчатым верхом и рукавами, расшитыми цветочными аппликациями с золотистыми камнями, пайетками и бисером.

Свой аутфит Брижит дополнила элегантной прической и любимым макияжем смоки-айс. В ушах у нее были элегантные серьги с бриллиантами, а на руках – кольца с камнями.

Напомним, Брижит Макрон на музыкальном празднике в Париже предстала в джинсах и двух жакетах.

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Дата публикации
Количество просмотров
650
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