В белом платье с цветочными аппликациями: Брижит Макрон в роскошном образе сияла на банкете в Норвегии.

Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили банкет в Королевском дворце в Осло, который по случаю их официального визита устроили кронпринц Норвегии Хокон с супругой кронпринцессой Мэтте-Марит.

Фотографы запечатлели, как первую леди приветствовала принцесса Ингрид Александра.

Брижит Макрон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Затем Брижит сфотографировали за столом во время разговора с королем Норвегии Харальдом V.

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Брижит Макрон и король Норвегии Харальд V / © Getty Images

В этот вечер госпожа Макрон сияла в роскошном вечернем образе. На ней было белоснежное платье макси с сетчатым верхом и рукавами, расшитыми цветочными аппликациями с золотистыми камнями, пайетками и бисером.

Свой аутфит Брижит дополнила элегантной прической и любимым макияжем смоки-айс. В ушах у нее были элегантные серьги с бриллиантами, а на руках – кольца с камнями.

Напомним, Брижит Макрон на музыкальном празднике в Париже предстала в джинсах и двух жакетах.