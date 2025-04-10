В белом платье с вырезом и лодочках: королева Максима вышла в свет в красивом аутфите

Королева Максима / © Getty Images

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Во время визита Максиме показали, как местное сообщество справляется с такими проблемами, как старение населения и создание возможностей для молодежи, а также как жители работают вместе, чтобы создать пригодный для жизни и безопасный район в Херлене.

Королева приехала в белом платье миди Massimo Dutti с V-образным вырезом на декольте и воротником, а также разрезом спереди на подоле и подчеркнула талию широким коричневым поясом. Обута она была в туфли-лодочки из коричневой кожи от Gianvito Rossi.

Королева Максима / © Getty Images

У Максимы были распущены белокурые волосы, серьги-ракушки были в ушах, она сделала макияж с акцентом на глаза и светлый маникюр.

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Также Ее Величество несла в руках миниатюрный клатч, а на ее запястье были часы на черном кожаном ремешке.

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, сегодня младшей дочери королевы и короля Нидерландов — принцессе Ариане исполняется 18 лет. По этому поводу дворец поделился новыми фотографиями.

Королева Максима / © Getty Images Сумки королевы Максимы / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images