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В белом платье с вырезом и лодочках: королева Максима вышла в свет в красивом аутфите
Королева Нидерландов Максима посетила новую рабочую встречу. На этот раз она приехала в Херлен.
Во время визита Максиме показали, как местное сообщество справляется с такими проблемами, как старение населения и создание возможностей для молодежи, а также как жители работают вместе, чтобы создать пригодный для жизни и безопасный район в Херлене.
Королева приехала в белом платье миди Massimo Dutti с V-образным вырезом на декольте и воротником, а также разрезом спереди на подоле и подчеркнула талию широким коричневым поясом. Обута она была в туфли-лодочки из коричневой кожи от Gianvito Rossi.
У Максимы были распущены белокурые волосы, серьги-ракушки были в ушах, она сделала макияж с акцентом на глаза и светлый маникюр.
Также Ее Величество несла в руках миниатюрный клатч, а на ее запястье были часы на черном кожаном ремешке.
Напомним, сегодня младшей дочери королевы и короля Нидерландов — принцессе Ариане исполняется 18 лет. По этому поводу дворец поделился новыми фотографиями.