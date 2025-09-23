ТСН в социальных сетях

232
1 мин

В белом платье с вырезом «лодочка»: княгиня Шарлин в роскошном образе появилась на церемонии

Княгиня Монако посетила церемонию вручения 69-й премию «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ее Светлось выглядела потрясающе в белом макси-платье от Elie Saab с вырезом «лодочка», стоимостью 3500 долларов. Образ Шарлин дополнила белыми сатиновыми остроносыми туфлями на каблуках, миниатюрным клатчем, а также сделала красивую прическу, выразительный макияж глаз и губ, надела бриллиантовые серьги в форме коралла и свое помолвочное кольцо.

В центре церемонии вручения «Золотого мяча» 2025 года, которая отмечает выдающиеся достижения мирового футбола, премия Sócrates Award высветит игроков, чья преданность делу выходит далеко за рамки футбольного поля.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин вышла на сцену и произнесла торжественную речь, которой поделились в Instagram княжеской четы Монако.

«Премия Sócrates, вручаемая L’Équipe Group и @PeaceandSport, присуждается футболистам, которые используют свое влияние для достижения позитивных изменений и вдохновения новых поколений», — говорится в сообщении дворца.

А недавно, напомним, Шарлин вместе с мужем князем Альбером II посетили благотворительный турнир по гольфу, организованный Фондом княгини Шарлин. Супруги появились на престижном поле гольф-клуба Монте-Карло, чтобы провести день, посвященный спорту, общению и солидарности.

232
