В белом платье с вырезом «лодочка»: княгиня Шарлин в роскошном образе появилась на церемонии

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ее Светлось выглядела потрясающе в белом макси-платье от Elie Saab с вырезом «лодочка», стоимостью 3500 долларов. Образ Шарлин дополнила белыми сатиновыми остроносыми туфлями на каблуках, миниатюрным клатчем, а также сделала красивую прическу, выразительный макияж глаз и губ, надела бриллиантовые серьги в форме коралла и свое помолвочное кольцо.

В центре церемонии вручения «Золотого мяча» 2025 года, которая отмечает выдающиеся достижения мирового футбола, премия Sócrates Award высветит игроков, чья преданность делу выходит далеко за рамки футбольного поля.

Княгиня Шарлин вышла на сцену и произнесла торжественную речь, которой поделились в Instagram княжеской четы Монако.

«Премия Sócrates, вручаемая L’Équipe Group и @PeaceandSport, присуждается футболистам, которые используют свое влияние для достижения позитивных изменений и вдохновения новых поколений», — говорится в сообщении дворца.

А недавно, напомним, Шарлин вместе с мужем князем Альбером II посетили благотворительный турнир по гольфу, организованный Фондом княгини Шарлин. Супруги появились на престижном поле гольф-клуба Монте-Карло, чтобы провести день, посвященный спорту, общению и солидарности.