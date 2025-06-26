В белом платье с вышивкой и босоножках: принцесса Елизавета устроила прием для маленьких гостей во дворце

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Реклама

Ее Королевское Высочество принцесса Елизавета, герцогиня Брабантская, приветствовала дюжину маленьких пациентов из детской больницы принцессы Елизаветы в Королевском дворце в Брюсселе.

Им провели экскурсию по Королевскому дворцу, затем они приняли участие в семинаре по арфе и музыке, а также завершили день общей трапезой. Таким образом принцесса Елизавета хотела поощрить этих детей из детской больницы, названной в ее честь.

Принцесса Елизавета / © Getty Images

На встречу наследница престола приехала в нежном белом платье-миди с синей вышивкой и синих босоножках на каблуках, ее русые волосы были распущены, в ушах были цветочные серьги, а на лице легкий макияж. Также в руках Елизавета держала миниатюрную белую сумку Lady Dior. Принцесса выглядела очень нежной в таком образе.

Реклама

Напомним, недавно ее отец король Филипп приоткрыл завесу тайны, рассказав, когда готов будет отречься от престола в пользу дочери.