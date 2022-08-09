В белом платье с высоким разрезом: американская актриса в нежном аутфите приехала на утреннее шоу

29-летняя София Карсон в образе total white приехала на TB-шоу.
Папарацци запечатлели, как актриса и певица — София Карсон — приехала на утреннее телевизионное шоу Good Morning America в Нью-Йорке.
Девушка выглядела красиво. Когда она увидела фотографов, то мило улыбнулась.
На ней было белое платье миди с американским проймой и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.
София подобрала к платью белые туфли с ремешками и на высоких шпильках. Она сделала себе низкий хвост и нежный макияж.
К слову, Карсон обожает белый цвет. Недавно артистка посетила благотворительное мероприятие LuisaViaRoma X UNICEF на острове Капри, которое в этом году было посвящено сбору средств для детей, пострадавших от войны России против Украины. Там она предстала в белом экстравагантном платье макси, которое украсила маленьким оранжевым цветком.
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