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В белом платье с высоким разрезом: американская актриса в нежном аутфите приехала на утреннее шоу

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В белом платье с высоким разрезом: американская актриса в нежном аутфите приехала на утреннее шоу

София Карсон / Фото: Getty Images

29-летняя София Карсон в образе total white приехала на TB-шоу.

Папарацци запечатлели, как актриса и певица — София Карсон — приехала на утреннее телевизионное шоу Good Morning America в Нью-Йорке.

Девушка выглядела красиво. Когда она увидела фотографов, то мило улыбнулась.

На ней было белое платье миди с американским проймой и высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги.

София Карсон / © Getty Images
София Карсон / Фото: Getty Images

София подобрала к платью белые туфли с ремешками и на высоких шпильках. Она сделала себе низкий хвост и нежный макияж.

К слову, Карсон обожает белый цвет. Недавно артистка посетила благотворительное мероприятие LuisaViaRoma X UNICEF на острове Капри, которое в этом году было посвящено сбору средств для детей, пострадавших от войны России против Украины. Там она предстала в белом экстравагантном платье макси, которое украсила маленьким оранжевым цветком.

София Карсон / © Getty Images
София Карсон / Фото: Getty Images

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