В белом платье с золотыми украшениями-листьями: королева Матильда сходила на выставку в музей

30 марта 2023 года королева Бельгии Матильда посетила новую выставку "Экспедиция в Египет", представленную в Королевском музее искусства и истории в Брюсселе.

Для своего выхода в свет Ее Величество выбрала лаконичное белое платье с рукавами три четверти и рюшем на юбке, созданное для нее брендом Maison Natan.

Этот наряд она сочетала с сумкой от Dior и туфлями-лодочками в цвет сумки.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Особое внимание привлекли украшения королевы, ведь были в форме листьев. Брошь она прикрепила на плечо, а в уши надела такие же серьги. Макияж и укладку Матильда сделала традиционно очень лаконичные.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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