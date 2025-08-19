ТСН в социальных сетях

В белом платье в горох и на каблуках: стильная принцесса датская Мари сходила на мероприятие

Супруга принца датского Иоахима — принцесса Мари — посетила рабочее мероприятие.

Автор публикации
Ольга Кузьменко
Принцесса Мари

Принцесса Мари / © Getty Images

Она прибыла сегодня на встречу в Датское агентство по чрезвычайным ситуациям в Биркереде. Для выхода на публику принцесса выбрала элегантный лук в горох — белое платье-рубашка длины миди и с поясом на талии отлично сочеталось с лаковыми туфлями с круглыми носами и маленький черный клатчем от Bottega Veneta.

Принцесса Мари дополнила образ часами на запястье и несколькими браслетами, в ее ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики, волосы распущены, а на лице легкий дневной макияж.

/ © Getty Images

© Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что принцесса Мари и принц Иоахим вместе с детьми переезжают из Франции, где брат короля Фредерика X работал военным атташе обратно в Данию. Сейчас Иоахим получил новую должность в Министерстве обороны Дании, что и стало причиной возвращения семьи в страну.

Теперь Мари и Иоахим будут чаще видится с королевой Маргрете II и своими другими королевскими родственниками.

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

