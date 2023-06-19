В белом платье в горох: изящная принцесса Кейт блистала на параде Ордена Подвязки

Принц и принцесса Уэльские приняли участие в параде Ордена Подвязки в Виндзоре.

На этом мероприятии Кейт Миддлтон дебютировала, как будущий член королевской семьи еще в 2008 году, когда только встречалась с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон на параде Ордена Подвязки в 2008 году вместе с принцем Гарри и герцогиней Корнуольской Камиллой / Фото: Getty Images

А сегодня Кэтрин, принцесса Уэльская уже поддержала своего мужа принца Уильяма, когда он дебютировал в качестве принца Уэльского на церемонии и шествии Ордена Подвязки в Виндзорском замке. Кейт наблюдала, как принц Уильям, король Чарльз III, королева Камилла и другие члены королевской семьи надевали синие мантии и шляпы со страусиным плюмажем на торжественном мероприятии.

Принцесса Кейт обменялась улыбкой с принцем Уильямом, когда он прошел мимо нее. А когда мимо проходили король Чарльз и королева Камилла, она присела в реверансе.

Принцесса Уэльская и принц Уильям во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре с герцогом и герцогиней Эдинбургскими / Фото: Associated Press

Благороднейший Орден Подвязки, учрежденный королем Эдуардом III почти 700 лет назад, является старейшим британским рыцарским орденом и старейшим национальным рыцарским орденом в мире.

Принцесса Уэльская и принц Уильям во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

Помимо того, что церемония имеет исторические корни, она также является важной вехой в отношениях принца Уильяма и принцессы Кейт. Кейт дебютировала на мероприятии в 2008 году в качестве девушки Уильяма, когда он получил рыцарское звание Ордена Подвязки. В тот день Кэтрин была в черном костюме в мелкий белый горох, широкополой шляпе с перьям и обута в черные туфли-лодочки.

Принцесса Уэльская во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

Сегодня же принцесса Уэльская облачилась в белое платье миди в мелкий горох от Alessandra Rich, обута в двухцветные туфли на каблуках от Jennifer Chamandi, с белым клатчем в руках от Strathberry и в шляпе от Philip Treacy. Из украшений на принцессе был жемчужный браслет из трех нитей и жемчужные серьги-висюльки принцессы Дианы. Волосы Кейт собрала в красивую прическу и сделала макияж.

Принцесса Уэльская и принц Уильям во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская и герцогиня Эдинбургская Софи во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

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