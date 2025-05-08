В белом платье в горох: принцесса Кейт присоединилась к мужу Уильяму на службе в Вестминстерском аббатстве

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

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Члены королевской семьи посетили службу благодарения в Вестминстерском аббатстве, она состоялась в честь 80-й годовщины Дня Победы во Второй мировой войне.

Принцесса прибыла в Вестминстерское аббатство в белом платье в мелкий горох Alessandra Rich, которое носила уже неоднократно, обута в туфли Celia Pumps нюдового цвета, а в руках держала маленькую бежевую сумку DeMellier. Кейт была в черной небольшой шляпе с вуалью от Juliette Botterill и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками и помолвочным кольцом.

Принцесса Кейт, принц Уильям / © Associated Press

Принцесса собрала волосы в красивый низкий пучок и сделала выразительный макияж глаз. А ногти не стала покрывать лаком.

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Принцесса Кейт / © Associated Press

Принц Уильям был в синем костюме, дополнив его белой рубашкой и полосатым галстуком в красно-черную полоску Household Division, а также разными медалями на пиджаке.

По прибытии королевская семья присоединились к собравшимся в общенациональной двухминутке молчания, посвященной размышлениям и памяти.

Кейт и Уильям прибыли в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Затем король Чарльз и принц Уильям возложат венок к Могиле Неизвестного солдата. После службы король и королева получат возможность встретиться с ветеранами в общине.

Напомним, в начале недели члены королевской семьи посетили военную процессию по Мэлл, пролет Королевских ВВС и чаепитие в Букингемском дворце. Сегодня вечером состоится специальный концерт Дня Победы 80 на Параде Конной гвардии.

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