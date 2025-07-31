В белом платье в цветочный принт: герцогиня Софи в красивом образе появилась на мероприятии

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Instagram британской королевской семьи

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Герцогиня Эдинбургская, будучи главнокомандующим Корпуса Королевских инженеров-электриков и механиков, посетила два батальона в их штаб-квартире в Тидворте, что в графстве Уилтшир.

«Отмечая 25-ю годовщину создания, герцогиня провела смотр личного состава 4-го бронетанкового батальона непосредственной поддержки (REME) и выступила на параде. На полигоне Солсбери-Плейн Ее Королевское Высочество также ознакомилась с работой 6-го бронетанкового батальона непосредственной поддержки (REME) по обслуживанию и ремонту бронетехники и оборудования армии», — написали на странице в Instagram британской королевской семьи.

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Софи продемонстрировала два образа на мероприятии, надев куртку цвета хаки и узкие брюки, а также белое платье-рубашку длины миди в цветочный принт. Платье на герцогине сидело великолепно и удачно сочеталось с золотыми серьгами-висюльками и подвеской на шее.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Instagram британской королевской семьи

Напомним, тем временем король Чарльз и его жена Камилла находятся сейчас в Шотландии, где планируют провести остаток лета.

Король Чарльз III в Шотландии / © Associated Press