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В белом платье в цветочный принт: герцогиня Софи в красивом образе появилась на мероприятии
Пока король Чарльз находится в отпуске, его родственница — герцогиня Эдинбургская Софи — посетила новое рабочее мероприятие.
Герцогиня Эдинбургская, будучи главнокомандующим Корпуса Королевских инженеров-электриков и механиков, посетила два батальона в их штаб-квартире в Тидворте, что в графстве Уилтшир.
«Отмечая 25-ю годовщину создания, герцогиня провела смотр личного состава 4-го бронетанкового батальона непосредственной поддержки (REME) и выступила на параде. На полигоне Солсбери-Плейн Ее Королевское Высочество также ознакомилась с работой 6-го бронетанкового батальона непосредственной поддержки (REME) по обслуживанию и ремонту бронетехники и оборудования армии», — написали на странице в Instagram британской королевской семьи.
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Софи продемонстрировала два образа на мероприятии, надев куртку цвета хаки и узкие брюки, а также белое платье-рубашку длины миди в цветочный принт. Платье на герцогине сидело великолепно и удачно сочеталось с золотыми серьгами-висюльками и подвеской на шее.
Напомним, тем временем король Чарльз и его жена Камилла находятся сейчас в Шотландии, где планируют провести остаток лета.