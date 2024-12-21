В белом пуховике и нубуковых ботинках: премьер-министр Италии приехала в Лапландию

Джорджа Мелони принимает участие в саммите в Финляндии.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вместе со своими коллегами из других стран приехала в Финляндию, чтобы принять участие в саммите Север-Юг, который проходит в Саарисельке в Лапландии.
Во время двухдневной встречи по безопасности лидеры ЕС обсудят безопасность, оборону и готовность, а также миграцию, инструментализацию миграции и безопасность границ.
На общей фотографии участников саммита Мелони предстала в белом пуховике, белом свитере с высокой горловиной, белых брюках со стрелками и серых нубуковых ботинках.
Аутфит Джорджа дополнила красивой прической с локонами и макияжем с бордовой помадой. На пальце у нее было золотое широкое кольцо.
Напомним, Джорджа Мелони в светло-бежевой рубашке со скрытыми пуговицами и замшевом костюме пудрового оттенка встретилась с королевскими супругами Испании.
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