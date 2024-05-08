В белом с цветами и в розовом: два новых образа кронпринцессы Виктории

Вместе с королем и королевой Дании – Фредериком X и Мэри – пара прибыла на корабль Royal Ship Dannebrog.

В этот день кронпринцесса Виктория выглядела великолепно в платье миди с цветочным принтом от Saloni, сверху набросила молочное пальто от Toteme, обула красные замшевые туфли Gianvito Rossi на каблуках и в руках держала клатч Stella McCartney. Виктория дополнила свой образ тонкой золотой подвеской на шее, серьги с жемчугом Cravingfor и классическим макияжем и прической.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Также кронпринцесса посетила Stockholm City Hall днем ранее, где блистала в розовом платье Roland Mouret, с лаковым клатчем-конвертом нюдового цвета под мышкой и туфлях из лаковой кожи на каблуках Gianvito Rossi. В ушах принцессы были серьги Dulong Fine Jewelry из золота с бриллиантами, а на запястье золотой браслет с бриллиантами от этого же бренда.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, на банкете во дворце кронпринцесса Виктория появилась в платье с пайетками и алмазной тиаре.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

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