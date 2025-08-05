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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом сарафане и эспадрильях: королева Летиция на приеме во дворце Маривент

Королевская семья Испании присутствовала на приеме в честь представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Филипп VI и королева Летиция

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция появилась в садах дворца Маривен в белом сарафане на бретельках и с глубоким вырезом на декольте из капсульной коллекции Arrels от Tony Bonet, обула эспадрильи на танкетке от Espadrilles Icon, а ее образ завершали золотые серьги с бриллиантами Isabel Guarch.

Королева распустила волосы, накрутив их объемными локонами, сделала макияж и надела свое любимое кольцо Coreterno.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Ее супруг король Филипп VI был в белой рубашке и серых классических брюках, а обут в кожаные туфли. Его лук идеально сочетался с образом его жены Летиции.

Испанская королевская семья на приеме во дворце Маривен / © Getty Images

Испанская королевская семья на приеме во дворце Маривен / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как старшая дочь королевской четы — принцесса Леонор — приезжала поддержать отца на соревнованиях по парусному спорту.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

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