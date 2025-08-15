- Дата публикации
В белом сарафане и в объятиях жениха: леди Элиза Спенсер позировала на яхте в Греции
Леди Элиза Спенсер поделилась еще несколькими снимками со своего волшебного отпуска на Санторини.
В конце прошлого месяца леди Элиза сообщила, что ее возлюбленный Ченнинг Миллерд, с которым они встречаются уже девять лет, сделал ей предложение.
Романтический вечер мужчина устроил в отеле на берегу Егейского моря. Он преподнес девушке роскошное кольцо с грушевидным бриллиантом в белом золоте и с россыпью мелких бриллиантов, которое напоминает украшение на пальце княгини Монако Шарлин.
Элиза показывала кольцо крупным планом, хвастаясь перед своими подписчиками в Instagram.
Теперь младшая дочь графа Чарльза Спенсера опубликовала еще нескольок кадров с отдыха, написав, что это были «самые волшебные несколько дней на Санторини».
Она показала, как позировала в коротком белом платье в объятиях Ченнинга на закате солнца, а также, как обнимала своего возлюбленного на яхте, он при этом был с голым торсом. Пара отлично провела время в отпуске и теперь, по всей видимости, будет готовиться к свадьбе.
Напомним, мы недавно показывали, кто в британской королевской семье носит помолвочные кольца с бриллиантами.