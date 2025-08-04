В белом сарафане с кружевом: Иванка Трамп в романтическом образе сфотографировалась на фоне океана

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп опубликовала в Instagram новое фото, сделанное во время поездки к океану.

Дочь президента позировала в нежном аутфите на фоне живописного пейзажа. На ней был романтический белый сарафан с кружевным верхом, бретельками и кружевной вставкой на юбке.

© Instagram Иванки Трамп

Иванка собрала волосы в низкий хвост и дополнила лук белым клатчем.

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Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала лук в белом длинном платье на тонких бретельках и с синим принтом пальм.