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В белом сарафане с кружевом: Иванка Трамп в романтическом образе сфотографировалась на фоне океана
Дочь президента США показала новое фото из повседневной жизни.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новое фото, сделанное во время поездки к океану.
Дочь президента позировала в нежном аутфите на фоне живописного пейзажа. На ней был романтический белый сарафан с кружевным верхом, бретельками и кружевной вставкой на юбке.
Иванка собрала волосы в низкий хвост и дополнила лук белым клатчем.
Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала лук в белом длинном платье на тонких бретельках и с синим принтом пальм.