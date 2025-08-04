ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

В белом сарафане с кружевом: Иванка Трамп в романтическом образе сфотографировалась на фоне океана

Дочь президента США показала новое фото из повседневной жизни.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новое фото, сделанное во время поездки к океану.

Дочь президента позировала в нежном аутфите на фоне живописного пейзажа. На ней был романтический белый сарафан с кружевным верхом, бретельками и кружевной вставкой на юбке.

/ © Instagram Иванки Трамп

© Instagram Иванки Трамп

Иванка собрала волосы в низкий хвост и дополнила лук белым клатчем.

Напомним, Иванка Трамп продемонстрировала лук в белом длинном платье на тонких бретельках и с синим принтом пальм.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie