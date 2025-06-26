В белом топе и черной юбке с поясом: роскошная королева Летиция на мероприятии во дворце

Королева Летиция / © Getty Images

Женская сборная Испании примет участие в ЕВРО-2025 среди женщин, 14-м выпуске турнира, который пройдет с 2 по 27 июля в Швейцарии.

В преддверии нового женского чемпионата Европы, который обещает стать историческим, королева Летиция приняла на аудиенции игроков женской сборной Испании.

Королева появилась на приеме в топе без рукавов белого цвета с воротником и черную юбку-миди с небольшим разрезом спереди и широким поясом на талии — оба от Emporio Armani. Летиция сочетала лук с черными слингбэками на невысоких каблуках, круглыми золотыми серьгами и кольцом Coreterno. У Ее Величество были красиво локонами уложены волосы, а на лице был выразительный макияж.

Напомним, на днях королева Летиция присутствовала с мужем королем Филиппом на церемонии празднования 1000-летия основания монастыря Монсеррат, куда приехала в платье из денима от Carolina Herrera.