ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
2771
Время на прочтение
1 мин

В белом топе и черной юбке с поясом: роскошная королева Летиция на мероприятии во дворце

Королева Летиция встретилась с женской сборной УЕФА, участвующей в ЕВРО-2025. Мероприятие прошло во дворце Ла-Сарсуэла в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Женская сборная Испании примет участие в ЕВРО-2025 среди женщин, 14-м выпуске турнира, который пройдет с 2 по 27 июля в Швейцарии.

В преддверии нового женского чемпионата Европы, который обещает стать историческим, королева Летиция приняла на аудиенции игроков женской сборной Испании.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Королева появилась на приеме в топе без рукавов белого цвета с воротником и черную юбку-миди с небольшим разрезом спереди и широким поясом на талии — оба от Emporio Armani. Летиция сочетала лук с черными слингбэками на невысоких каблуках, круглыми золотыми серьгами и кольцом Coreterno. У Ее Величество были красиво локонами уложены волосы, а на лице был выразительный макияж.

Напомним, на днях королева Летиция присутствовала с мужем королем Филиппом на церемонии празднования 1000-летия основания монастыря Монсеррат, куда приехала в платье из денима от Carolina Herrera.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie