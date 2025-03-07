В белом топе и джинсах: принцесса Мария-Олимпия на модном шоу в Париже

Принцесса Греции Мария-Олимпия приехала на Неделю моды в Париже.
28-летняя принцесса посетила показ женской коллекции бренда Chloe сезона осень-зима 2025-2026, представленной в четверг на Парижской неделе моды.
Мария-Олимпия приехала на показ в белом кружевном топе и белых джинсах-клеш с высокой талией, обула была в босоножки с открытым носом, а на плече у девушки висела золотая сумка.
Принцесса распустила волосы и сделала легкий макияж, у нее на шее было золотое украшение, она сделала черный маникюр и педикюр.
В прошлом месяце Мария-Олимпия посещала Лондонскую неделю моды и была запечатлена на показе Burberry в британской столице. Одета девушка была в миниатюрные шорты цвета хаки и удлиненный полосатый жакет с широким поясом, подчеркивающим талию.
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