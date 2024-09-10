В белом топе и классических брюках: королева Летиция на приеме в королевском дворце

Королева Летиция организовала прием для Ассоциации женщин-музыкантов и представителей Испанской ассоциации бокового амиотрофического склероза в Королевском дворце в Мадриде.
Королева появилась на встрече в белом топе с рукавами длиной три четверти и черных брюках, обула белые босоножки на квадратных каблуках и дополнила классический образ золотыми серьгами-кольцами от Nydia Atenea и своим любимым кольцом Coreterno.
У Летиции были распущены волосы и легкий дневной макияж был на лице. После летнего отпуска Ее Величество вдохновленная вернулась к работе.
Напомним, на днях они с королем Филиппом VI посетили мессу в честь Хуана Гомеса-Асебо в Кафедральном соборе Вооруженных сил в Мадриде.
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