В белом топе и классических брюках: королева Летиция на приеме в королевском дворце

Королева Летиция организовала прием для Ассоциации женщин-музыкантов и представителей Испанской ассоциации бокового амиотрофического склероза в Королевском дворце в Мадриде.

Королева появилась на встрече в белом топе с рукавами длиной три четверти и черных брюках, обула белые босоножки на квадратных каблуках и дополнила классический образ золотыми серьгами-кольцами от Nydia Atenea и своим любимым кольцом Coreterno.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

У Летиции были распущены волосы и легкий дневной макияж был на лице. После летнего отпуска Ее Величество вдохновленная вернулась к работе.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, на днях они с королем Филиппом VI посетили мессу в честь Хуана Гомеса-Асебо в Кафедральном соборе Вооруженных сил в Мадриде.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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