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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом топе и небесно-голубом костюме: Шарлотта Казираги на показе Chanel

Шарлотта Казираги приехала на показ Модного бренда Chanel.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шарлотта Казираги

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Бренд представил новую коллекцию Chanel Haute Couture сезона осень/зима 2025/2026 в рамках Парижской недели моды. Амбассадор бренда Шарлотта Казираги приехала на показ в белом топе, небесно-голубом твидовом костюме от Chanel и миниатюрной юбке с накладными карманами. Казираги обула лаковые туфли с застежками тоже от Chanel на невысоких каблуках, а в руках держала маленькую сумку из лаковой кожи на короткой ручке.

Шарлотта собрала волосы в небрежный пучок, сделала очень легкий мейк-ап и розовым лаком накрасила ногти.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Напомним, в январе этого года племянница князя Монако Альбера II посетила Парижскую неделю моды, где появилась в черном коротком платье-пальто из твида, расшитом пайетками с воротником-стойкой, черных плотных колготах и высоких сапогах на устойчивых каблуках.

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / © Associated Press

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Associated Press

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги принцесса Каролина / © Getty Images

Шарлотта Казираги принцесса Каролина / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

Шарлотта Казираги / © Getty Images

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