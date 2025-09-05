ТСН в социальных сетях

В белом топе и почти без макияжа: королева Мэри посетила рабочую встречу

Королева Мэри присутствовала на заседании совета директоров своей благотворительной организации Mary Fonden.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

На работу Ее Величество приехала в простом белом топе, на шее у нее была подвеска, а на лице очки от Gucci. Королева Мэри была практически без макияжа, по крайней мере такого насыщенного, который она обычно делает для своих публичных выходов.

53-летняя королева Мэри основала компанию Mary Fonden в 2007 году, всего через три года после свадьбы с наследным принцем Фредериком (ныне королем Фредериком X). Цель организации — улучшить жизнь уязвимых женщин, детей и семей, а досуг молодежи был одним из пунктов повестки дня встречи.

Королева Мэри

Королева Мэри

В публикации в Instagram, опубликованной Фондом, Мэри сидит за столом и проводит совещание.

Днем ранее, напомним, королева Мэри посетила церемонию вручения наград Фонда Carlsberg Research Awards в Глиптотеке, где появилась в брючном костюме в цветочный принт.

Королева Мэри (слева) / © Getty Images

Королева Мэри (слева) / © Getty Images

