В белом топе и почти без макияжа: королева Мэри посетила рабочую встречу

Королева Мэри / © Getty Images

На работу Ее Величество приехала в простом белом топе, на шее у нее была подвеска, а на лице очки от Gucci. Королева Мэри была практически без макияжа, по крайней мере такого насыщенного, который она обычно делает для своих публичных выходов.

53-летняя королева Мэри основала компанию Mary Fonden в 2007 году, всего через три года после свадьбы с наследным принцем Фредериком (ныне королем Фредериком X). Цель организации — улучшить жизнь уязвимых женщин, детей и семей, а досуг молодежи был одним из пунктов повестки дня встречи.

В публикации в Instagram, опубликованной Фондом, Мэри сидит за столом и проводит совещание.

Днем ранее, напомним, королева Мэри посетила церемонию вручения наград Фонда Carlsberg Research Awards в Глиптотеке, где появилась в брючном костюме в цветочный принт.