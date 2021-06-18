В белом топе и с особенной подвеской на шее: герцогиня Кейт на открытии Королевского фонда

Кенсингтонский дворец представил новую фотографию Кейт Миддлтон.

На снимке супруга принца Уильяма запечатлена во время открытия Королевского фонда для детей младшего возраста, который будет способствовать осознанию и принятию мер в связи с необычайным воздействием первых лет жизни с целью преобразования общества для будущих поколений.

Одета 39-летняя герцогиня Кембриджская в белый топ, а на шее у нее красуется золотая подвеска в виде монеты. Это украшение от бренда Daniella Draper, на кулоне выгравированы первые буквы имен детей Кэтрин: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи и три звездочки.

У герцогини распущены и аккуратно уложены волосы, на лице легкий макияж, а в ушах серьги-колечки с маленькими жемчужными камнями.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Недавно, напомним, герцогиня Кэтрин присутствовала на приеме для лидеров G7 в Корнуолле, где стала образцом элегантности и роскошного вкуса, ведь пришла на мероприятие в красивом образе. Ансамбль герцогини состоял из молочного платья-пальто Alexander McQueen. Наряд она сочетала с роскошным винтажным клатчем с бисером и вышивкой от бренда Josef и туфлями-лодочками с вырезами и бантиками на пятке от бренда Aquazzura.

Кэтрин, герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Associated Press

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