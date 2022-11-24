В белом топе и шерстяном кардигане: рассматриваем образ Меган Маркл, в котором она пришла на работу

В своем Instagram 24-летняя звезда поделилась милым фото, на котором позирует вместе с Меган Маркл и ее мужем - принцем Гарри.

"Взволнована тем, что имела честь поговорить с герцогиней в ее подкасте Archetypes, где я говорила о силе, которой обладают женщины как творцы перемен. Большое спасибо за то, что вы у меня есть!" - трогательно подписала фото Аманда.

Меган была в белом топе, поверх которого надела кофейный шерстяной кардиган с короткими рукавами, она была в светлых брюках, а на талии у нее был коричневый пояс. На шее у герцогини сверкала золотая подвеска с камнем. Волосы герцогиня распустила и расчесала по пробору, а также сделала макияж с акцентом на глаза и скулы.

Принц Гарри был в черной футболке-поло и улыбался. Герцог Сассекский часто появлялся в разных эпизодах подкаста своей жены и в предпоследний выпуск не стал исключением. Ожидается, что следующий и последний эпизод "Архетипов" появится на платформе Spotify в следующий вторник.

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