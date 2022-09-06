В белом топе и широких брюках: Меган с мужем принцем Гарри приехала в Дюссельдорф

После выступления на саммите One Young World Summit в Манчестере герцог и герцогиня Сассекские отправились в Германию и сегодня появились на мероприятие в честь Invictus Games в Дюссельдорфе.

Меган Маркл и принц Гарри встретятся там с официальными лицами, чтобы отметить отсчет одного года до игр 2023 года, которые пройдут как раз в Дюссельдорфе.

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

Бригадный генерал Альфред Марсталлер, исполнительный директор Invictus Games в Дюссельдорфе, сказал, что для участников большая честь приветствовать пару на мероприятии.

Вчера в Манчестере Меган была в красном ансамбле от Another Tomorrow.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

А в Германии на мероприятии появилась в белом топе от Anine Bing с английской проймой и широких молочно-бежевых штанах с высокой талией, которые сочетала с белыми туфлями-лодочками на каблуках.

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

Герцогиня дополнила образ несколькими золотыми браслетами и часами на запястье, а также кольцами, сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в низкий пучок.

Принц Гарри был в сером костюме, белой рубашке, на которой расстегнул верхние пуговицы, и обул коричневые замшевые туфли.

Меган в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Associated Press

На мероприятии Сассекские произнесли речи, а после этого подписали специальную гостевую книгу, известную как Золотая книга. По словам городского чиновника, королева Елизавета II якобы подписала книгу во время визита в Дюссельдорф в 1960-х годах.

Меган и Гарри в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

Тем временем монарх сегодня приветствовала нового премьер-министра Великобритании в Шотландии.

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