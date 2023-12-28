Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В белом топе и жакете Mango: королева Летиция во время праздничных каникул неожиданно появилась на публике

В белом топе и жакете Mango: королева Летиция во время праздничных каникул неожиданно появилась на публике

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белом топе и жакете Mango: королева Летиция во время праздничных каникул неожиданно появилась на публике

Королева Летиция

На этой неделе испанская королевская семья находится в отпуске, но королева Летиция преподнесла поклонникам весьма любопытный сюрприз.

Королева Летиция встретилась с легендарным радиодуэтом Gomaespuma - Хуаном Луисом Кано и Гильермо Фессером, которые снялись вместе с Ее Величеством в специальном ролике спустя 17 лет после завершения своей программы.

Королева Летиция / ©
Королева Летиция

На съемку Летиция приехала в жакете от Mango, белом топе и в черных брюках. Этот же жакет королева Летиция надевала на съемку рождественского поздравления в 2021 году.

Королева Летиция / ©
Королева Летиция

Напомним, на прошлой неделе королева Летиция выполнила свои официальные обязательства по участию в заключительном концерте председательства Испании в Европейском Союзе. Встреча, на которой она появилась в элегантном бархатном костюме от Paco Rabanne стала финальной в уходящем году.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
337
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация