- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом вязаном топе: премьер-министр Италии Джорджа Мелони сверкнула бельем по дороге на рабочее мероприятие
Джорджа Мелони в деловом образе в светлых оттенках появилась в Риме.
Фотографы запечатлели премьер-министра Италии Джорджу Мелони, когда она прибыла во Дворец Конгрессов на двадцатый съезд профсоюза работников CISL в Риме.
Политик выбрала для своего появления деловой образ в нежных оттенках. Она была одета в светло-голубой костюм, состоявший из удлиненного жакета и широких брюк. На Джордже был также белый вязаный топ, в котором она сверкнула бежевым бельем.
Мелони собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди прядь, сделала макияж с темно-бежевой помадой и украсила уши милыми серьгами в виде цветов.
Напомним, Джорджа Мелони на встрече с супругами Зеленских предстала в светлом костюме и белом топе с V-образным вырезом.