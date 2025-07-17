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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

В белом вязаном топе: премьер-министр Италии Джорджа Мелони сверкнула бельем по дороге на рабочее мероприятие

Джорджа Мелони в деловом образе в светлых оттенках появилась в Риме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Фотографы запечатлели премьер-министра Италии Джорджу Мелони, когда она прибыла во Дворец Конгрессов на двадцатый съезд профсоюза работников CISL в Риме.

Политик выбрала для своего появления деловой образ в нежных оттенках. Она была одета в светло-голубой костюм, состоявший из удлиненного жакета и широких брюк. На Джордже был также белый вязаный топ, в котором она сверкнула бежевым бельем.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Мелони собрала волосы в низкий хвост, выпустив спереди прядь, сделала макияж с темно-бежевой помадой и украсила уши милыми серьгами в виде цветов.

Напомним, Джорджа Мелони на встрече с супругами Зеленских предстала в светлом костюме и белом топе с V-образным вырезом.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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