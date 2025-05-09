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В белом жакете Dior и кожаной юбке: Мелания Трамп в эффектном образе появилась на мероприятии в Белом доме
55-летняя первая леди выбрала для своего появления красивый лук в классических цветах.
В Белом доме, в Восточной комнате, состоялось мероприятие для матерей-военнослужащих, в котором приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп. Они выступили с речами.
В этот день также состоялась церемония, на которой представили памятную марку супруги 41-го президента Джорджа Буша-старшего — экс-первой леди Барбары Буш.
«Непреклонные убеждения, достоинство и глубокая преданность Барбары своим близким оставили неизгладимый след в наших сердцах и истории. Ценности вашей матери можно увидеть в ее семье, друзьях и бывших сотрудниках, которые присоединились к нам сегодня и продолжают ее наследие», — сказала Мелания в своей речи.
На обоих мероприятиях Мелания продемонстрировала эффектный образ в классических цветах, в котором выглядела красиво и стройно. На ней был белый топ, черная кожаная юбка-карандаш и белый удлиненный жакет от Dior с черными пуговицами, который она накинула на плечи.
Лук первая леди дополнила черными кожаными туфлями на высоких шпильках от Christian Louboutin. Она сделала прическу с локонами и боковым пробором, любимый макияж смоки-айс и длинный молочный маникюр. На руке у нее были кольца с бриллиантами.
Напомним, ранее папарацци подловили Дональда Трампа с супругой Меланией за поцелуями в аэропорту в Нью-Джерси.