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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом жакете и черной блузке: королева Соня впервые после смерти мужа посетила рабочее мероприятие

Королева Соня вернулась к работе впервые после похорон своего мужа, короля Харальда V.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Соня

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Норвегии Соня была замечена во время посещения Национального архива в Согнсванне в Осло, что ознаменовало ее первый рабочий день после смерти мужа, короля Харальда V.

Соня вернулась к работе спустя месяц после похорон своего мужа.

Норвежская королевская семья поделилась серией трогательных фотографий в своем официальном аккаунте в Instagram, написав: «Королева Соня посетила Национальный архив в Согнсванне в Осло.

Здесь ей показали, как собираются и сохраняются для потомков соболезнования, письма, детские рисунки и другие памятные вещи, связанные со смертью короля Харальда».

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Соня, одетая в мягкое белое шерстяное пальто на пуговицах, поверх черной блузки и элегантных брюк, была запечатлена улыбающейся, любуясь особыми подарками от доброжелателей.

Особенно трогательным подарком стал акварельный портрет ее покойного мужа, изображающий его смеющимся. Королева Соня была явно тронута увиденным и не спеша читала все личные сообщения.

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Напомним, король Норвегии Харальд V скончался 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет, всего за несколько дней до их с королевой Соней годовщины свадьбы. Монарх умер в университетской больнице Осло после госпитализации с инфекцией и заболеванием крови.

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Королева Соня / © Instagram норвежской королевской семьи

Его государственные похороны состоялись 9 сентября 2026 года и были торжественным мероприятием, на котором присутствовали представители королевских семей со всей Европы.

Королева Соня и король Харальд V

Королева Соня и король Харальд V

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