В белом жакете и черной мини-юбке: Брижит Макрон с мужем-президентом прибыла в Мадагаскар

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках пятидневного тура по Индийскому океану посетили островное государство Мадагаскар.

У дворца Амбохитсорохитра супругов Макрон встретили президент Мадагаскара Анри Радзуэлин с супругой Миали Радзуэлиной.

© Getty Images

Первая леди Франции появилась там в черно-белом ансамбле. На ней был белый двубортный жакет с черными пуговицами и короткая черная юбка, которая подчеркнула ее стройные колени.

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Образ Брижит дополнила черными кожаными туфлями-лодочками. У нее была объемная укладка с челкой и любимый макияж смоки-айс. Лук Макрон завершила золотыми украшениями.

Напомним, Брижит Макрон на заморском острове Реюньона появилась в темно-синем коротком платье с рукавами до локтей.