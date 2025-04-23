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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В белом жакете и черной мини-юбке: Брижит Макрон с мужем-президентом прибыла в Мадагаскар

Президентские супруги находятся в пятидневном туре по Индийскому океану.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макроны

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках пятидневного тура по Индийскому океану посетили островное государство Мадагаскар.

У дворца Амбохитсорохитра супругов Макрон встретили президент Мадагаскара Анри Радзуэлин с супругой Миали Радзуэлиной.

/ © Getty Images

© Getty Images

Первая леди Франции появилась там в черно-белом ансамбле. На ней был белый двубортный жакет с черными пуговицами и короткая черная юбка, которая подчеркнула ее стройные колени.

Образ Брижит дополнила черными кожаными туфлями-лодочками. У нее была объемная укладка с челкой и любимый макияж смоки-айс. Лук Макрон завершила золотыми украшениями.

Напомним, Брижит Макрон на заморском острове Реюньона появилась в темно-синем коротком платье с рукавами до локтей.

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