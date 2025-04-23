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В белом жакете и черной мини-юбке: Брижит Макрон с мужем-президентом прибыла в Мадагаскар
Президентские супруги находятся в пятидневном туре по Индийскому океану.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках пятидневного тура по Индийскому океану посетили островное государство Мадагаскар.
У дворца Амбохитсорохитра супругов Макрон встретили президент Мадагаскара Анри Радзуэлин с супругой Миали Радзуэлиной.
Первая леди Франции появилась там в черно-белом ансамбле. На ней был белый двубортный жакет с черными пуговицами и короткая черная юбка, которая подчеркнула ее стройные колени.
Образ Брижит дополнила черными кожаными туфлями-лодочками. У нее была объемная укладка с челкой и любимый макияж смоки-айс. Лук Макрон завершила золотыми украшениями.
Напомним, Брижит Макрон на заморском острове Реюньона появилась в темно-синем коротком платье с рукавами до локтей.