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В белом жакете и черной юбке до колен: Сара Йоркская в лаконичном образе посетила службу
С тех пор, как монархом стал король Чарльз III, он приглашает Сару Йоркскую на все важные семейные мероприятия, хотя она давно разведена с его братом принцем Эндрю.
Вот и в этом году Сара Йоркская появилась на пасхальной службе вместе с семьей. Она приехала с принцем Эндрю, который сейчас редко появляется на публике из-за многочисленных скандалов, которые связаны с его именем.
Сара носила твидовый белый жакет с черными пуговицами Veronica Beard с окантовкой на воротнике, рукавах и карманах, черной юбке средней длины до колен и с небольшим разрезом, обута она была в черные слингбеки от Сeline на невысоких каблуках и небольшую сумку этого же бренда несла в руках.
Герцогиня была в перчатках, у нее на голове был черный ободок, а в ушах жемчужные серьги. Сара улыбалась и махала рукой толпе доброжелателей.
Присутствовали на службе две дочери Сары – принцессы Беатрис и Евгения с мужьями.