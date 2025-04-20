В белом жакете и черной юбке до колен: Сара Йоркская в лаконичном образе посетила службу

Сара Йоркская / © Getty Images

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Вот и в этом году Сара Йоркская появилась на пасхальной службе вместе с семьей. Она приехала с принцем Эндрю, который сейчас редко появляется на публике из-за многочисленных скандалов, которые связаны с его именем.

Сара носила твидовый белый жакет с черными пуговицами Veronica Beard с окантовкой на воротнике, рукавах и карманах, черной юбке средней длины до колен и с небольшим разрезом, обута она была в черные слингбеки от Сeline на невысоких каблуках и небольшую сумку этого же бренда несла в руках.

Сара Йоркская с дочерью принцессой Евгенией и зятем Джеком / © Associated Press

Герцогиня была в перчатках, у нее на голове был черный ободок, а в ушах жемчужные серьги. Сара улыбалась и махала рукой толпе доброжелателей.

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Сара Йоркская / © Getty Images

Присутствовали на службе две дочери Сары – принцессы Беатрис и Евгения с мужьями.