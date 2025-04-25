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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом жакете и черных брюках: королева Летиция выбрала классический лук для светского выхода

Королева Летиция посетила церемонию вручения молодежных литературных премий «El Barco De Vapor» и «Gran Angular» в Мадриде.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

На публике Ее Величество появилась в белом коротком твидовом жакете с круглым вырезом и тремя пуговицами посередине и на карманах, которые идеально сочетался с широкими брюками с высокой талией черного цвета. Обута Летиция была в остроносые туфли на каблуках.

Из украшений королева носила серьги-пусеты, а на пальце свое любимое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno. Волосы Ее Величества были распущены и красиво уложены, а на лице был выразительный макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, несколько дней королева Летиция появлялась на публике в черных нарядах, это связано с трауром по смерти Папы Римского Франциска. В субботу, 26 апреля, Летиция и ее супруг король Филипп VI посетят его похороны в Ватикане.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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