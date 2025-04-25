В белом жакете и черных брюках: королева Летиция выбрала классический лук для светского выхода

Королева Летиция / © Getty Images

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На публике Ее Величество появилась в белом коротком твидовом жакете с круглым вырезом и тремя пуговицами посередине и на карманах, которые идеально сочетался с широкими брюками с высокой талией черного цвета. Обута Летиция была в остроносые туфли на каблуках.

Из украшений королева носила серьги-пусеты, а на пальце свое любимое кольцо из 18-каратного золота от бренда Coreterno. Волосы Ее Величества были распущены и красиво уложены, а на лице был выразительный макияж.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, несколько дней королева Летиция появлялась на публике в черных нарядах, это связано с трауром по смерти Папы Римского Франциска. В субботу, 26 апреля, Летиция и ее супруг король Филипп VI посетят его похороны в Ватикане.

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Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images