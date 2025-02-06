В белом жакете и цветочной макси-юбке: герцогиня Софи посетила ботанический сад

Герцогиня Эдинбургская Софи посетила Национальный ботанический сад во время официального визита в Непал.

Для очередного появления на публике герцогиня выбрала белый топ и молочно-белый жакет в сочетании с макси-юбкой в цветочный принт и широким плетенным поясом на талии.

Образ герцогини Софи получился очень нежным, она дополнила его золотой подвеской на шее с кулоном, золотыми серьгами и несколькими тонкими браслетами на запястьях. Сделала легкий дневной макияж и светлый маникюр. Обута Софи была в светлые слиппоны.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали два других образа Софи с этой шестидневной поездки в Непал с мужем принцем Эдвардом. Она посетила прием в резиденции посла Великобритании в Непале, где появилась в платье Zimmermann.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

А также ее красивый образ от Mary Katrantzou, в котором Софи появилась на приеме в президентском дворце.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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