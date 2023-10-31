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В белом жакете и голубых туфлях: президент Европарламента на встрече с Макроном

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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В белом жакете и голубых туфлях: президент Европарламента на встрече с Макроном

Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / Фото: Associated Press

Роберта Мецолла провела с президентом Франции совместную пресс-конференцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 31 октября, встречал в Елисейском дворце президента Европейского парламента Роберта Мецоллу. Они провели совместную пресс-конференцию в Париже.

Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / © Associated Press
Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / Фото: Associated Press

Мецола выбрала для своего появления белый приталенный жакет и черные прямые укороченные брюки. На шее у нее был шелковый платок с цветным принтом.

Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / © Associated Press
Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / Фото: Associated Press

Деловой аутфит она дополнила голубыми лакированными туфлями на удобных каблуках и с золотистыми пряжками.

Роберта распустила волосы, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными жемчужными серьгами.

Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / © Associated Press
Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / Фото: Associated Press

Эммануель был одет в черный классический костюм-тройку, черный галстук и черные туфли.

Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / © Associated Press
Эммануэль Макрон и Роберта Мецолла / Фото: Associated Press

Напомним, Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит Макрон посетили открытие культурного места в замке Виллер-Коттере.

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Дата публикации
Просмотры
1476
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