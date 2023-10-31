В белом жакете и голубых туфлях: президент Европарламента на встрече с Макроном

Роберта Мецолла провела с президентом Франции совместную пресс-конференцию.
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 31 октября, встречал в Елисейском дворце президента Европейского парламента Роберта Мецоллу. Они провели совместную пресс-конференцию в Париже.
Мецола выбрала для своего появления белый приталенный жакет и черные прямые укороченные брюки. На шее у нее был шелковый платок с цветным принтом.
Деловой аутфит она дополнила голубыми лакированными туфлями на удобных каблуках и с золотистыми пряжками.
Роберта распустила волосы, сделала нежный макияж и украсила уши лаконичными жемчужными серьгами.
Эммануель был одет в черный классический костюм-тройку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит Макрон посетили открытие культурного места в замке Виллер-Коттере.
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