В белом жакете и идеальных синих брюках: королева Мэри под руку с мужем-королем приехала в замок Фреденсборг

Вчера королевская чета встретилась с датской телекомпанией TV 2 , находясь на борту своей королевской яхты Kongeskibet Dannebrog, где Ее Величество королева Мэри появилась в синем платье-миди в горох Iris and Ink Alison и обута в темно-синие кожаные туфли Gianvito Rossi на каблуках. На голове у королевы был ободок Maggie Mowbray Millinery кремового цвета, который прекрасно гармонировал с образом.

Королева Мэри и король Фредерик / Фото: Getty Images

Также Мэри и ее муж король Фредерик X поприветствовали журналистов в замке Фреденсборг. Там королева появилась в другом образе – белом жакете без воротника от Harris Wharf London, под который надела белый топ от Boss, синие брюки-клешь с поясом от Etro и обула в кожаные туфли цвета хаки Malone Souliers. У Ее Величества были распущены волосы, а на лице был макияж и цветочные серьги в ушах.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Вскоре король Фредерик X и королева Мэри отправятся с визитом к своим скандинавским соседям, Швеции и Норвегии, а их яхта должна пришвартоваться в Стокгольме и Осло.

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