В белом жакете и колье за более чем миллион гривен: 38-летняя премьер-министр Таиланда появилась в парламенте

Петонгтарн Чинават пришла на работу в роскошном золотом колье-чокере в виде гвоздя от бренда Cartier. Стоимость такого украшения может достигать 4 миллионов гривен.

Премьер-министр Таиланда Петонгтарн Чинават присутствовала во время дебатов по вотуму недоверия премьер-министру в парламенте в Бангкоке.

Петонгтарн Чинават / Фото: Associated Press

Там она появилась в белом топе и белом двубортном жакете с черными пуговицами.

Петонгтарн Чинават / Фото: Associated Press

Петонгтарн сделала аккуратную прическу, нежный макияж и бежево-серый маникюр. Руки она украсила кольцами с камнями, уши – бриллиантовыми серьгами, а шею – золотым колье-чокером в виде гвоздя от Cartier, стоимость которого начинается от одного миллиона гривен.

Петонгтарн Чинават / Фото: Associated Press

Напомним, Петонгтарн Чинават, которая является дочерью миллиардера Таксина Чинавата, занимавшего должность 23-го премьер-министра Таиланда с 2001 по 2006 год, в августе прошлого года стала премьер-министром страны. На тот момент ей было 37 лет и она стала самой молодой премьер-министром страны и второй женщиной на этой должности после своей тети Инглак.

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