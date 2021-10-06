В белом жакете и кожаных брюках: королева Летиция приехала на встречу

Королева Испании Летиция в прошлом - журналистка. Но даже спустя много лет после того, как она завершила свою карьеру на телевидении, журналистика остается для нее близкой сферой.

Сегодня Летиция принимала участие в закрытии 15-го Международного семинара по языку и журналистике в монастыре Юсо в Сан-Миллан-де-ла-Коголла.

На публичном мероприятии королева-консорт появилась в удлиненном белом жакете в крупную клетку и кожаных брюках-дудочках. Под жакетом у Летиции была черная кофта, а обута она была в туфли-лодочки на каблуках тоже черного цвета.

Королева Летиция / Getty Images

Длинные блестящие волосы Летиция распустила, надела серьги-гвоздики в уши и защитную маску на лицо. Традиционно на ее ногтях не было лакового покрытия, а на пальце сверкало любимое кольцо.

Также читайте В брючном костюме и со змеиным клатчем: королева Летиция на рабочей встрече

Напомним, Летиция Ортис закончила один из старейших университетов мира — Мадридский университет Комплутенсе, где получила дипломы бакалавра и магистра журналистики. Во время учебы она была интерном в газете La Nueva España, в газете ABC и в агентстве новостей EFE. После окончания университета Летиция некоторое время работала в газете Siglo XXI в Мексике, а когда вернулась в Испанию, продолжила карьеру в испанском филиале экономического телевизионного канала Блумберга, а затем перешла в телекомпанию CNN+.

Королева Летиция / Getty Images

Во время работы на CNN+ журналистка и познакомилась со своим будущим супругом принцем Фелипе. Их первая встреча состоялась в Галисии, куда Летиция приехала, чтобы снять репортаж о затонувшем танкере у берегов Испании.

Читайте также:

История любви Летиции и Филиппа: как король Испании влюбился в простолюдинку

Какая королева Летиция в обычной жизни

Королева Летиция и ее декольте

Образы королевы Летиции - супруги короля Испании Филиппа VI (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку