В белом жакете и красивой шляпе: опубликовано новое "фото дня" королевы Елизаветы II

Королевский аккаунт продолжает свою акцию и публикует новое фото в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Сегодня в Instagram Елизаветы II был опубликован снимок, сделанный в 1999 году. "Королева приветствует публику в деревне Хахве в Южной Корее во время государственного визита", - говорится в подписи.

На Елизавете II цветастое голубое платье, белый жакет и шляпа. Обута монарх в белые туфли на каблуках, а на руке у нее белая сумка на короткой ручке.

В блоге также рассказывают о каком-то важном событии, произошедшем в этот год. Например, в 1999 году население Земли превысило 6 миллиардов человек.

Напомним, в течение следующих 70 дней, в аккаунте Елизаветы II обещают публиковать «фото дня» королевы, каждое из которых представляет год 70-летнего правления Ее Величества.

Вчера мы показывали снимок, датированный 1998 годом.

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