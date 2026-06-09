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В белом жакете и кружевном топе: премьер-министр Японии встретилась с журналистами
Санаэ Такаити вышла в свет в деловом аутфите нежных оттенков.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась перед журналистами в официальной резиденции главы правительства в Токио, выбрав элегантный наряд в светлых оттенках, который подчеркнул ее приверженность классическому деловому стилю.
Для общения с прессой политик надела белый однобортный жакет с лаконичным кроем, который сочетала со светло-серой юбкой длины миди. Под жакетом виднелся белый нежный топ с кружевной отделкой, что добавило образу женственности и мягкости.
Особое внимание привлекали аксессуары. Санаэ дополнила аутфит элегантным жемчужным колье из двух нитей и брошью с камнями и серьгами-пусетами, которые стали изящным акцентом в сдержанном ансамбле. На лацкане жакета также была прикреплена символическая брошь.
Завершением образа стали классические черные туфли-лодочки на каблуках и вместительная черная кожаная сумка. Премьер сделала аккуратную прическу и макияж в натуральных оттенках.
Напомним, Санае Такаити на встречу с президентом Черногории надела черное платье за колени и голубой однобортный жакет.