В белом жакете и кружевном топе: премьер-министр Японии встретилась с журналистами

Санаэ Такаити / © Getty Images

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Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась перед журналистами в официальной резиденции главы правительства в Токио, выбрав элегантный наряд в светлых оттенках, который подчеркнул ее приверженность классическому деловому стилю.

Для общения с прессой политик надела белый однобортный жакет с лаконичным кроем, который сочетала со светло-серой юбкой длины миди. Под жакетом виднелся белый нежный топ с кружевной отделкой, что добавило образу женственности и мягкости.

Санаэ Такаити / © Getty Images

Особое внимание привлекали аксессуары. Санаэ дополнила аутфит элегантным жемчужным колье из двух нитей и брошью с камнями и серьгами-пусетами, которые стали изящным акцентом в сдержанном ансамбле. На лацкане жакета также была прикреплена символическая брошь.

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Завершением образа стали классические черные туфли-лодочки на каблуках и вместительная черная кожаная сумка. Премьер сделала аккуратную прическу и макияж в натуральных оттенках.

Напомним, Санае Такаити на встречу с президентом Черногории надела черное платье за колени и голубой однобортный жакет.

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