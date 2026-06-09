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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
58
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В белом жакете и кружевном топе: премьер-министр Японии встретилась с журналистами

Санаэ Такаити вышла в свет в деловом аутфите нежных оттенков.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Санаэ Такаити

Санаэ Такаити / © Getty Images

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити появилась перед журналистами в официальной резиденции главы правительства в Токио, выбрав элегантный наряд в светлых оттенках, который подчеркнул ее приверженность классическому деловому стилю.

Для общения с прессой политик надела белый однобортный жакет с лаконичным кроем, который сочетала со светло-серой юбкой длины миди. Под жакетом виднелся белый нежный топ с кружевной отделкой, что добавило образу женственности и мягкости.

Санаэ Такаити / © Getty Images

Санаэ Такаити / © Getty Images

Особое внимание привлекали аксессуары. Санаэ дополнила аутфит элегантным жемчужным колье из двух нитей и брошью с камнями и серьгами-пусетами, которые стали изящным акцентом в сдержанном ансамбле. На лацкане жакета также была прикреплена символическая брошь.

Завершением образа стали классические черные туфли-лодочки на каблуках и вместительная черная кожаная сумка. Премьер сделала аккуратную прическу и макияж в натуральных оттенках.

Напомним, Санае Такаити на встречу с президентом Черногории надела черное платье за колени и голубой однобортный жакет.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
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