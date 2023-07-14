В белом жакете и новых серьгах: Елена Зеленская посетила больницу в Литве

Елена Зеленская в рамках своего визита в Вильнюс встретилась с министром здравоохранения Литвы Арунасом Дулькисом, которого поблагодарила за то, что их страна спасает украинцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди также посетила Вильнюсскую университетскую больницу "Сантарос Клиникос", которой предложила сотрудничать с украинскими медицинскими учреждениями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Обучение, обмен опытом, оборудование – все поможет сегодня нашим колоссально нагруженным заведениям, которые ежедневно спасают южан от очередных вражеских ударов", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди продемонстрировала стильный аутфит. На ней белый двубортный жакет, белые брюки-клеш со стрелками и темная блузка с высоким воротником. Наряд она скомбинировала с темными туфлями на каблуках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала ровную укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши новыми серебряными широкими серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном платье от украинского бренда COAT с белым воротником и белыми манжетами посетила Украинский центр в Вильнюсе.

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