В белом жакете и полосатом платье: принцесса Како на танцевальном мероприятии

Принцесса Како посетила танцевальное мероприятие в Токио, в котором участвовали люди с ограниченными возможностями. Увидев, что ее снимают фоографами, она мило улыбнулась и начала махать им рукой.

На ивенте Како предстала в женственном образе. На ней было полосатое бело-зеленое платье, сверху которого она надела белый жакет.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса сделала скромную прическу, нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами.

Напомним, принцесса Како в платье с цветочными аппликациями василькового цвета посетила Вьетнамский фестиваль.

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