Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В белом жакете и полосатом платье: принцесса Како на танцевальном мероприятии

В белом жакете и полосатом платье: принцесса Како на танцевальном мероприятии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
800
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В белом жакете и полосатом платье: принцесса Како на танцевальном мероприятии

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Японская принцесса любит носить наряды светлых оттенков.

Принцесса Како посетила танцевальное мероприятие в Токио, в котором участвовали люди с ограниченными возможностями. Увидев, что ее снимают фоографами, она мило улыбнулась и начала махать им рукой.

На ивенте Како предстала в женственном образе. На ней было полосатое бело-зеленое платье, сверху которого она надела белый жакет.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса сделала скромную прическу, нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами.

Напомним, принцесса Како в платье с цветочными аппликациями василькового цвета посетила Вьетнамский фестиваль.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
800
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация