В белом жакете и полосатом платье: принцесса Како на танцевальном мероприятии

Японская принцесса любит носить наряды светлых оттенков.
Принцесса Како посетила танцевальное мероприятие в Токио, в котором участвовали люди с ограниченными возможностями. Увидев, что ее снимают фоографами, она мило улыбнулась и начала махать им рукой.
На ивенте Како предстала в женственном образе. На ней было полосатое бело-зеленое платье, сверху которого она надела белый жакет.
Принцесса сделала скромную прическу, нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами.
Напомним, принцесса Како в платье с цветочными аппликациями василькового цвета посетила Вьетнамский фестиваль.
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