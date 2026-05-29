В белом жакете и прической с локонами: Елена Зеленская посетила Книжный Арсенал
Первая леди в черно-белом луке приобрела книжных новинок у украинских издательств.
Елена Зеленская посетила XIV «Книжный Арсенал» в «Мистецьком Арсенале».
«„Книжный Арсенал“ продолжается во время полномасштабного вторжения, и это не менее важно для общественной устойчивости, чем множество специальных терапий. Литература благодарит своих ценителей тем, что помогает держаться», — сказала первая леди.
Елена познакомилась с новинками издательств и рассказала, что приобрела такие книги: «Хемингуэй ничего не знает» Артура Дроня, «Треугольник власти: Уравновешивание нового мирового порядка» президента Финляндии Александра Стубба и «Наративы массового поражения. Тактики и стратегии информационной войны» Артема Захарченко.
Там жена президента предстала в белом жакете с накладными карманами, черной водолазке и черных широких брюках. Аутфит она дополнила черными туфлями на шпильках и черным прямоугольным клатчем.
У Зеленской была красивая прическа с локонами, макияж в нежных оттенках и лаконичные серьги.
